Polis Tarafından Vurulan Genç Motosiklet Sürücüsü Toprağa Verildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde plakasız motosiklet ile seyir halindeyken polisin 'dur' ihtarına uymadığı için polis tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden sürücü Kerem Uzun (21), toprağa verildi.

Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre plakasız motosikletle seyir halinde olan Kerem Uzun, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri'nin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Timde görevli bir polis, Uzun'a ateş etti. Merminin isabet ettiği Uzun, motosikletten düşerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş açan polis memuru gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kerem Uzun'un cenazesi otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Gebze ilçesine bağlı Mimar Sinan Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Uzun'un cenazesi Mimar Sinan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Uzun'un ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili katıldı.

Gözaltına alınan polis memurunun ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Haber: Erol POLAT/KOCAELİ,