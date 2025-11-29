Haberler

Polis Taklidiyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Başkentte kendisini polis olarak tanıtan E.F.G, mağdurdan 3 milyon lira değerinde altın alarak dolandırıcılık yaptı. Olaydan sonra yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkentte, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp yönlendirdiği kişinin altınlarını alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli E.F.G, 27 Kasım'da mağdur M.F'yi arayarak kendisini sivil polis olarak tanıttı.

M.F. adına kredi çekildiğini, "kredileri ödemek amacıyla elinde bulunan altınların polis tarafından muhafaza edilmesi gerektiğini" söyleyen zanlı, mağdurdan yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın teslim aldı.

Olaydan şüphelenen mağdur M.F, durumu Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Jandarmanın yaptığı araştırma ve teknik takip sonucu şüpheli E.F.G'nin İstanbul'a gittiği tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yapılan çalışmayla zanlı, Esenler Otogarı'nda polis ekipleri tarafından yakalanarak Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.F.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
