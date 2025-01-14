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Polis Memurundan Yetim Ailelere Zimem Geleneği ile Yardım

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Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Şahin, Osmanlı'nın Zimem Defteri geleneğini hayata geçirerek Şırnak'ta 100 yetim ailenin toplamda 100 bin liralık borcunu ödedi. Bu proje ile ihtiyaç sahibi ailelere ve esnafa destek olmayı hedefliyor.

Polis memuru Zimem geleneği ile Şırnak'ta yetim ailelerin 100 bin liraya yakın borcunu ödedi

ŞIRNAK - Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Osmanlı medeniyetinin anlamlı geleneklerinden biri olan ' Zimem Defteri' uygulamasını günümüzde yeniden hayata geçiriyor. Şahin, Şırnak'ta toplamda 100 yetim ailenin yaklaşık 100 bin liralık borcunu ödeyerek başlattığı iyilik hareketiyle, 81 ildeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefliyor.

Polis memuru Mustafa Şahin, zimem geleneğini sürdürerek hem vatandaşlara hem de esnafa destek oluyor. Şahin, yardıma muhtaç ailelerin yaşadığı mahallelerdeki bakkalın tuttuğu veresiye defterlerini inceleyerek borçları ödeyip defterleri kapatıyor. Bu sayede, hem borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşların yükü hafifliyor hem de alacağını tahsil edemediği için zor durumda kalan mahalle esnafı rahat bir nefes alıyor.

Mustafa Şahin'in bu örnek davranışı, toplumda büyük takdir toplarken, Osmanlı'nın "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını günümüzde yaşatan bir iyilik hareketi olarak dikkat çekiyor. 81 ilde gerçekleştirmeyi planladığı bu hayır projesiyle hem ihtiyaç sahiplerine umut olan Şahin, hem de yardımlaşma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Yüzbinlerce ailenin borçlarını ödemek için Zimem projesini başlattıklarını ifade den polis memuru Mustafa Şahin, "Bir ecdat geleneği olan Zimem borç kapatma projemizde Allah nasip ederse maddi durumu iyi olmayan yüzbinlerce ailemizin borcunu kapatmak için bir proje başlattık. Başlangıç ili her zamanki gibi sevdiğimiz Şırnak'taki ekip arkadaşlarımız tarafından bismillah deyip başlatıldı. Burada zimem defterinde Tespit ettiğiniz maddi durumu iyi olmayan yetim aileler, mağdur olan aileler, ödeme gücü olmayan ailelerin yükünü hafifletmek için bu projeyi başlattık. Proje gerçek kahramanları bize bu desteği vererek, Allah'ın izniyle bize güç kadar hayırseverlerimizdir. Allah onlardan razı olsun. Biz yaptığımız bütün projelerde kardeşlerimizin, hiç tanımadığımız ailelerin gönüllerine dokunduğumuz için biz de tabi ki mutlu oluyoruz" dedi.

Bakkal Maruf Kulat, proje için çok teşekkür ettiğini belirterek, "Köyümüzde durumları olmadıkları için borçları olan ailelerimiz çok vardı. bu borçları onlardan habersiz ödedikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Allah hayırlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Zimem, Osmanlı döneminde, yardımsever kişilerin tanımadıkları insanların borçlarını ödediği bu gelenek, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olarak biliniyor. Borcu olan kimin ödediğini, borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi anlayışıyla sürdürülen Zimem Defteri geleneği, günümüzde yeniden canlanıyor.

Polis Memurundan Yetim Ailelere Zimem Geleneği ile Yardım
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT ÖZKAYA - Güncel
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