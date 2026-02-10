Haberler

Kazara kendini vuran polis memuru için emniyette tören

Güncelleme:
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, evinde tabancasını temizlerken kazara kendini vurarak hayatını kaybeden polis memuru Umut Sıbıç için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi. Sıbıç, ardından Zonguldak'ta toprağa verilecek.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde evinde tabancasını temizlediği sırada kazara kendini vurarak hayatını kaybeden polis memuru Umut Sıbıç (36) için Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Hendek'e bağlı Bayraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Umut Sıbıç, evinde tabancasını temizlediği sırada silah kazara ateş aldı. Göğüs bölgesine mermi isabet eden 1 çocuk babası olduğu belirtilen Sıbıç, yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sıbıç, burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Polis memuru Umut Sıbıç için bugün Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde tören düzenlendi. Törene; polis memurunun ailesi, emniyet müdürleri ile polis memurları katıldı. Törenin ardından polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Umut Sıbıç'ın cenazesi, bugün Zonguldak'taki Uzun Mehmet Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından İnağzı Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
