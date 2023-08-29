Polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheli tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu ihbarına giden polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 17 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

İstanbul Kağıthane'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon görüntülerini paylaşarak, "39 kişi gözaltında" dedi. Bu şüphelilerden 22'si tutuklandı, 17 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

1'İ ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ, 3'Ü YAKALANDI

Kağıthane'de Cuma akşamı uyuşturucu ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenleyen polis ekiplerine, adresteki şüpheliler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit oldu polis memuru Ahmet Yasin Çevik ise yaralandı. Polis ve şüpheliler arasında çıkan çatışmada polise ateş açan şüphelilerden Diyar Anucur öldürülürken 3 şüpheli ise, yakalandı.

97 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri tarafından, olayı gerçekleştiren şüphelilerin dahil olduğu ve kamuoyunda Anucur grubu olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Ekipler önceden belirledikleri 97 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 39 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 585 fişek, 1 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 1 çelik yelek, 51,11 gram esrar, 5,58 gram kokain, 57 kapsül halinde kokain, 6,45 gram bonzai, 1 gram eroin, 2 litre 70 ml aseton, 70 ml amonyak, 3 hassas terazi, 33 uyuşturucu hap ve 22 tablet şeklinde uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 39 şüpheli, nöbetçi savcılığa verdikleri ifadelerin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 22 şüpheli tutuklanırken, 17 şüphelinin sorgusu sürüyor.