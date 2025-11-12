Haberler

Polis Memuru, Eşini ve İki Çocuğunu Vurdu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir polis memuru, evinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü eşi ve iki çocuğunu silahla vurdu. Olay sonrası kadın ve çocukların hayatını kaybettiği belirtildi, şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memuru, eşini ve 2 çocuğunu silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Demirel Mahallesi'ndeki evlerinde bir polis memuru, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve 2 çocuğuna tabancayla ateş açtı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kadın ve 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekiplerin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

