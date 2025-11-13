Eşini ve çocuklarını vurarak öldüren polis memuru susma hakkını kullandı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde polis memuru Muharrem Gıyar'ın (36) tabancayla öldürdüğü eşi Fatma Gıyar (31) ile çocukları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ın (4) cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Polis memuru Muharrem Gıyar, eşi Fatma Gıyar ile çocukları Meral Ebrar Gıyar ve Merve Gıyar'ı tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis memuru Gıyar, meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Anne ile 2 kızının cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin ardından anne ile 2 kızının cenazeleri, yakınları tarafından gözyaşları arasında alındı. Cenazeler defnedilmek üzere Çankırı'ya götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diğer yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemi tamamlanan polis memuru Muharrem Gıyar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Gıyar'ın ifade vermediği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi.