Haberler

Eşini ve çocuklarını vurarak öldüren polis memuru susma hakkını kullandı

Eşini ve çocuklarını vurarak öldüren polis memuru susma hakkını kullandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memuru Muharrem Gıyar, eşi Fatma Gıyar ve iki çocuğunu tabancayla öldürdü. Cenazeler yakınları tarafından teslim alındı ve Gıyar, adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde polis memuru Muharrem Gıyar'ın (36) tabancayla öldürdüğü eşi Fatma Gıyar (31) ile çocukları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ın (4) cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Polis memuru Muharrem Gıyar, eşi Fatma Gıyar ile çocukları Meral Ebrar Gıyar ve Merve Gıyar'ı tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaptığı incelemede, anne ve 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis memuru Gıyar, meslektaşları tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Anne ile 2 kızının cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin ardından anne ile 2 kızının cenazeleri, yakınları tarafından gözyaşları arasında alındı. Cenazeler defnedilmek üzere Çankırı'ya götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diğer yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemi tamamlanan polis memuru Muharrem Gıyar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Gıyar'ın ifade vermediği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi

CHP'nin kırmızı kartına Bakan Bak'tan bomba yanıt
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
İsrailli doktorların hatası ortaya çıktı: Filistinli esir kanser değilmiş!

İsrailli doktorlar yanıldı: Filistinli esir kanser değilmiş!
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.