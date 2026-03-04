Haberler

İzmir'de 2 kişiyi silahla yaralayarak 550 bin lirasını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de 2 kişiyi silahla yaralayarak 550 bin lirasını gasbeden 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, 2 kişiyi yaralayıp 550 bin lira gasbetti. Yapılan operasyon sonrası şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde kendilerini polis gibi tanıtarak bir evdeki 2 kişiyi yaralayıp 550 bin lirasını gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün Doğanlar Mahallesi'ndeki bir eve kendilerini polis diye tanıtarak giren şüphelilerin E.T. ile U.A'yı tabancayla yaralayarak 550 bin lirasını gasbedip kaçması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışma sonrası olayı gerçekleştirdiği gerekçesiyle A.İ, O.T. ve N.T'yi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kaldıkları evde yakaladı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız biri otomatik olmak üzere 2 tabanca ve bu silahlara ait 12 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T. ve O.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan O.T'nin yapılan sorgusunda, hakkında "yağma" suçundan 61 yıl 9 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
