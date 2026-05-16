Adana'da yaşlı çifti telefonla dolandıran 2 zanlı tutuklandı

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtarak 86 ve 79 yaşındaki çifti 10 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarıyla dolandıran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu hap ve çok sayıda döviz ele geçirildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yaşları 86 ile 79 olan çifti arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak çiftin adlarının dolandırıcılık ve altın hırsızlığı olayına karıştığını öne sürerek altın istedi.

Bunun üzerine çift, zanlılara 10 milyon 200 bin lira değerindeki altınlarını teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan çift, jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, zanlıların bulundukları evi tespit ederek operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 2 bilezik, 46 Cumhuriyet altını, 4 çeyrek altın, 35 bin lira, 2 bin 140 avro, 720 dinar, 600 dolar ve 8 bin 416 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. ile S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
