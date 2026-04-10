Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı Taksim'de kutlandı
Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy da katıldı.
Törenin ardından Yıldız ve Atasoy, polislerin meydanda kurulan çadırda açtıkları sergiyi gezdi. Yıldız, polis üniformalı çocuklarla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca