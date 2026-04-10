Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yılı Taksim'de kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene katılan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve polis müdürleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy da yer aldı.

Törenin ardından Yıldız ve Atasoy, polislerin meydanda kurulan çadırda açtıkları sergiyi gezdi. Yıldız, polis üniformalı çocuklarla fotoğraf çektirdi.