Polis Haftası nedeniyle Berlin Büyükelçiliğinde iftar verildi

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde iftar programı düzenlendi.

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, burada yaptığı konuşmada, polisliğin gerektiğinde toplum için canını bile feda etmekten çekinmemeyi gerektiren değerli bir meslek olduğunu belirterek, "Huzur ve güvenliğimiz, can ve mal emniyetimiz, hukukun üstünlüğünün ve devlet otoritesinin tesis edilmesi için her şart altında, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle görev yapan tüm polisleri canıgönülden tebrik ederim." dedi.

Türk polisinin yanı sıra bu kutsal görevi Almanya'da üstlenen Türklerin de kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Şen, "Zira, iki toplumun değerlerini ve hassasiyetlerini tanıyan, her iki dili de konuşan, her iki kültüre de hakim polis memurları Alman Emniyet Teşkilatının da işini kolaylaştırmakta, pek çok sorunun çözülmesine katkıda bulunmaktadır. Bu polisler yeri geldiğinde bir aracı, bir tercüman, bir danışman rolü oynamakta, çok kültürlülüğe büyük katkıda bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Şen, Alman yetkililerin Türk gençlerini sosyal hayatın korunmasında görev almaya, asayişin ve toplumsal barışın bir parçası olmaya davet ettiğine dikkati çekerek, "Bu çağrıya kulak vererek Alman toplumunda büyük saygınlığa sahip polis mesleğini daha fazla Türk gencinin kariyer olarak seçmesini arzu ediyorum. Hayatın her alanında olduğu gibi kanunun ve düzenin korunmasına ilişkin görevlerde de Almanya Türk toplumundan daha çok sayıda kişi yer almalıdır. Çünkü Türkler artık Almanya'da kalıcıdır. Almanya Türk toplumu temsilcilerimizi de gençlerimizi bu yönde teşvik etmeye çağırıyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Almanya'nın dost ve müttefik ülkeler olduğunu vurgulayan Şen, iki ülkenin özellikle narkotikle mücadele ve dolandırıcılık konularında başarılı iş birliğine sahip olduğunu kaydetti.

İftar programına Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch, Berlin Türk Toplumu temsilcileri ve çok sayıda Türk ve Alman polisi katıldı.???????