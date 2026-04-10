'Polis Haftası' kapsamında Cumhurbaşkanlığı koruma polislerinden hastanede tedavi gören çocuklara ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli, Bilkent Şehir Hastanesinin Çocuk Hastanesi bölümünde tedavi gören çocuklarla Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldi.

Program, hastane bahçesinde motosikletli koruma polisleri tarafından düzenlenen gösteri ve zırhlı polis araçlarının selamlama kortejiyle başladı.

Gösterilerin ardından hastanenin yataklı servisinde tedavi gören çocukları ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal ve beraberindeki heyet, çeşitli hediyeler verdi.

"Bayram kutlamak, en çok çocuklara yakışıyor"

Çocuklar için düzenlenen eğlence programında konuşan Bal, hastanede tedavi gören çocuklara umut olmak ve onları sevindirmek için Polis Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Türk polisinin her zaman vatandaşın yanında, devletinin emrinde, milletinin de hizmetinde olduğunu vurgulayan Bal, şunları kaydetti:

"Sabahleyin kreş öğrencileri geldi, bayramımızı kutladı. Bayram kutlamak, en çok çocuklara yakışıyor. Bu yavrularımız hastaneden çıkıp bayram kutlayamadıkları için biz dedik ki çocuklarımızın ayağına gidelim, bayramımızı çocuklarımızla birlikte kutlayalım. Buradaki yavrularımızdan söz aldık, iyileşecekler, seneye 10 Nisan'da Sayın Başhekimimizin başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacağım, baş tacı edeceğim. Hepsini sevgiyle, sağlıkla, muhabbetle uğurlayacağım."

"İyi ki varlar, onlara sonsuz teşekkür ediyoruz"

Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu da Türk Polis Teşkilatının 181. yıl dönümü dolayısıyla böyle bir etkinlikte bir arada olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Polislerin milletin huzuru ve güveni için özveriyle gece, gündüz çalıştıklarını belirten Mısırlıoğlu, "İyi ki varlar, onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben ziyaretlerinden dolayı ve hastanemize, çocuklarımıza yaptıkları katkılar için de Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Ramazan Bal nezdinde tüm emniyet mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Program, mobilya, dekorasyon ve tadilatları Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Çocuk Ayaktan Kemoterapi Ünitesi'nin gezilmesiyle son buldu.