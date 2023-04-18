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Polis, araçlara zarar veren şüphelinin evine gitti, babasını öldürdüğü ortaya çıktı

Polis, araçlara zarar veren şüphelinin evine gitti, babasını öldürdüğü ortaya çıktı

Güncel Haberler

Hatay'da park halindeki araçlara zarar verdiği belirlenen Mahmut Soyer hakkında işlem yapmak için evine giden polis, daha korkunç bir gerçekle karşılaştı. Polisler, şüphelinin babası Naim Soyer'i bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Ara sokaklardan kaçmaya çalışırken yakalanan Mahmut Soyer, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde park halindeki araçlara zarar verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin Mahmut Soyer olduğunu saptadı.

EVİNE GİDEN POLİSLER, BABASINI ÖLÜ HALDE BULDU

Soyer'in evine giden ekipler babası Naim Soyer'i bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Ekipler, Mahmut Soyer'i ara sokaklarda kaçarken yakaladı.

TUTUKLANDI

Naim Soyer'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soyer, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Mahmut Soyer ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, araçlara zarar veren şüphelinin evine gitti, babasını öldürdüğü ortaya çıktı

Polis, araçlara zarar veren şüphelinin evine gitti, babasını öldürdüğü ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel

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