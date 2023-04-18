Polis, araçlara zarar veren şüphelinin evine gitti, babasını öldürdüğü ortaya çıktı

Hatay'da park halindeki araçlara zarar verdiği belirlenen Mahmut Soyer hakkında işlem yapmak için evine giden polis, daha korkunç bir gerçekle karşılaştı. Polisler, şüphelinin babası Naim Soyer'i bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Ara sokaklardan kaçmaya çalışırken yakalanan Mahmut Soyer, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.