Polis Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru 3 kişi yaralandı.

Barbaros A. idaresindeki 10 A 5945 plakalı polis otomobili, Balıkesir-İzmir kara yolunun Pamukçu Mahallesi mevkisinde tali yoldan ana yola çıkan Ahmet Ali K. yönetimindeki 35 VU 649 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada polis memuru Barbaros A. ile diğer aracın sürücüsü Ahmet Ali K. ve eşi Nadide K. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.