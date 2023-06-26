Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, 3 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi alacak. İç Güvenlik Fakültesi'ne alınacak doçentte, 'Uluslararası ilişkiler alanında İngilizce lisans, siyaset bilimi alanında yüksek lisans, tarih alanında İngilizce doktora mezunu olmak, Rusya üzerine çalışmaları bulunmak' gibi nitelikler aranacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, 3 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi alacak. İç Güvenlik Fakültesi'ne alınacak doçentte, "Uluslararası ilişkiler alanında İngilizce lisans, siyaset bilimi alanında yüksek lisans, tarih alanında İngilizce doktora mezunu olmak, Rusya üzerine çalışmaları bulunmak" gibi nitelikler aranacak.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın 3 öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecek. Başvurular, şahsen veya posta yoluyla Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü'ne yapılacak.

"KAMU YÖNETİMİ, KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ALANINDA YÜKSEK LİSANS"

İlanda, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'ne alınacak bir profesörde aranacak özellikler, "Kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları alanında yüksek lisans ve kamu yönetimi alanında doktora mezunu olmak. Metropol alanlarda güvenlik, öğrenen örgütler, geleceğin yönetimi, AB'nin idari yapısı, şiddete varan aşırıcılık konularında çalışmaları olmak" diye sıralandı.

"RUSYA ÜZERİNE ÇALIŞMALARI BULUNMAK"

İlana göre; İç Güvenlik Fakültesi'ne alınacak bir doçentte ise "Uluslararası ilişkiler alanında İngilizce lisans, siyaset bilimi alanında yüksek lisans, tarih alanında İngilizce doktora mezunu olmak, Rusya üzerine çalışmaları bulunmak" gibi özellikler aranacak.

"ULUSLARARASI İLİŞKİLER ALANINDA FRANSIZCA DOKTORA MEZUNU OLMAK"

İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'na alınacak bir doktor öğretim üyesinde aranacak özellikler arasında da "Kamu yönetimi alanında lisans mezunu olmak, milli güvenlik stratejileri alanında yüksek lisans mezunu olmak, uluslararası ilişkiler alanında Fransızca doktora mezunu olmak, savaş ve jeopolitik konularında çalışmaları bulunmak" yer alıyor.

"YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KONUSUNDA ÇALIŞMASI BULUNMAK"

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'na ve Yabancı Diller ve Türkçe Öğretim Bölümü'ne alınacak iki öğretim görevlisi için ise "Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda çalışması bulunmak" kriteri aranıyor.