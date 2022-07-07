Polemik büyüyor! Bakan Koca'ya cevap veren Kılıçdaroğlu, bir de Meclis'e çağrıda bulundu

Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın vahşice katledilmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında başlayan tartışma devam ediyor. Kılıçdaroğlu, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan, beceriksiz bakanını da al git" ifadelerini kullanırken, bu sözlere cevap veren Bakan Koca ise, "Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. 'Üzgün görünmek' yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen!" açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MECLİS'E ÇAĞRI

Bakan Koca'nın bu sözlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu; doktor Ekrem Karakaya ve avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesinin ardından TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; şu açıklamayı yaptı:

"Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. 'Üzgün görünmek' yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen!"