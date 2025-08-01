Polatlı'da Sağanak Yağmur Ulaşımı Aksattı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara yol açarak sürücülerin zorluk çekmesine neden oldu. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Ankara-Konya kara yolu Polatlı ilçesi Karahamza mevkisinde saat 23.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışın şiddetini yer yer artırdığı bölgede, bazı sürücüler araçlarıyla çevredeki akaryakıt istasyonlarına girdi.
Yol üzerinde su birikintileri oluştu.
Bölgeye tedbir amacıyla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel