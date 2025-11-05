Polatlı'da Gazze yararına kermes düzenlendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla kermes düzenlendi.

Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve İlçe Müftüsü Selami Bayrakçi'nin duasının ardından kermesin açılışı yapıldı.

Vatandaşların, evlerinde hazırladıkları yiyecek ve el emeği ürünler kermeste satışa sunuldu.

Kermesten elde edilecek gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

İlhami Teke, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman mazlumların yanında olduklarını, bundan sonra da Gazze başta olmak üzere tüm dünya mazlumlarına yardıma koşacaklarını söyledi.

Teke, "Katil İsrail'i lanetliyor, bu zulme sessiz kalan ülkeleri de kınıyorum. Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalamayız. Polatlı halkı her zaman mazlumların yanında olmuştur. Bugün düzenlenen bu kermes, dayanışma ruhumuzun en güzel göstergesidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Polatlı İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Şerife Ceylan ise parti üyelerinin evlerinde hazırlayarak getirdiği ürünleri satışa sunduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.