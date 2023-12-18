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Polat operasyonunda mal varlıklarına el konulan fenomenlerin ifadeleri alınacak

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat ailesi soruşturmasında yer alan 13 şüphelinin ifadelerinin alınmasını talep etti. Ayrıca, malvarlıklarının edinilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin ivedilikle gönderilmesi istendi.

Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' olarak tabir edilen fotoğrafta yer alan 13 şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadelerinin alınması talep edildi. Başsavcılık, MASAK raporunda tespiti yapılan malvarlıklarının edinilmesine ilişkin bilgi ve belgeleri ivedi şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini istedi.

FENOMENLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin ve Dilan Polat'ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan fenomenlerin mal varlıklarına el konularak, 12 şirkete kayyım atanmasına karar verilmişti.

Polat operasyonunda mal varlıklarına el konulan fenomenlerin ifadeleri alınacak

İVEDİ BAŞLIKLI RAPOR

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca Başsavcılığa 'İvedi' başlıklı rapor gönderildi. Başsavcılık rapora göre Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazarak şüpheliler Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, İlke Elagöz ve Tuğba Demirhan gözaltı işlemi uygulanmadan ifadelerinin alınmasını istedi. Başsavcılık, MASAK raporunda tespiti yapılan malvarlıklarının edinilmesine ilişkin bilgi ve belgeleri ikmalen çok ivedi şekilde Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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