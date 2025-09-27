PMYO Öğrencisi İsmail Tokaç Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarptığı kazada hayatını kaybeden Polis Meslek Yüksekokulu ( Pmyo ) öğrencisi İsmail Tokaç (20), cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu-Tosya kara yolu Ortalıca köyü mevkisinde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada; M.M.T. yönetimindeki 37 KK 754 plakalı otomobil, H.U.'nun kullandığı çeltik yüklü traktörün römorkuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan Kırıkkale PMYO öğrencisi İsmail Tokaç hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İsmail Tokaç için bugün Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene; Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, İl Emniyet Müdürü Tamer Taç, İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Kırıkkale PMYO yöneticileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tokaç'ın Türk bayrağına sarılı tabutu meslektaşlarının omuzlarında tören alanına getirildi. Törende, Tokaç'ın anısına saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu. İsmail Tokaç'ın annesinin öldüğü öğrenilirken, babası Bilal Tokaç ve erkek kardeşi, güçlükle ayakta durdu. Törenin ardından İsmail Tokaç'ın cenazesi, Ortalıca köyünde toprağa verildi.