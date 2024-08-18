Üye Girişi
Haberler

9 çocuk babasından plajdaki kadınlara taciz! Bahanesi de hazır

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da plajda denize giren kadınların cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen 46 yaşındaki E.K., polis tarafından gözaltına alındı. Kadınların tepki gösterdiği E.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken savunmasında kadınları değil denizdeki gemileri çektiğini söyledi.

Tekirdağ Şarköy'de 9 çocuk babası olduğu öğrenilen bir adam, plajda denize giren kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı. Kadınlar tarafından tartaklanan şüpheli daha sonra polise teslim edildi. Şüpheli şahsın ifadesi ise pes dedirtti.

CEP TELEFONUNDAN KADINLARIN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mavi bayraklı plajda kadınlar, E.K.'nin kendilerini kumsalda güneşlenirken ve denize girip çıkarken cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiğini fark etti. Kadınlar, tepki gösterdiği E.K.'yi tartaklayıp, elindeki cep telefonuna el koyarak emniyete ihbarda bulundu.

9 çocuk babasından plajdaki kadınlara taciz! Savunması 'Yok artık' dedirtecek cinsten

Kadınlar, gelen polis ekiplerine E.K.'nin el koydukları telefonunu teslim edip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve polis merkezine götürülen E.K.'nin telefonunda yapılan incelemede kadınların çekilmiş yakın plan fotoğraf ve görüntüleri bulundu.

9 çocuk babasından plajdaki kadınlara taciz! Savunması 'Yok artık' dedirtecek cinsten

"KADINLARI DEĞİL, GEMİLERİ ÇEKTİM"

Kadınlardan S.Ö., tanımadığı E.K.'nin kendisini cep telefonu ile izinsiz görüntü ve fotoğraflarını çektiğini belirterek, şikayetçi oldu. İlçede inşaatlarda çalışan evli ve 9 çocuk babası E.K. ise ifadesinde, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, kadınları değil, denizdeki gemileri çektiğini söylediği öğrenildi. E.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Tekirdağ 3-sayfa Şarköy Çocuk Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş-Antalyaspor Bein Sports 1 canlı izle! Beşiktaş-Antalyaspor canlı izle! Beşiktaş-Antalyaspor 18 Ağustos canlı izle! Ali Koç neden sahaya girdi? Ali Koç hak mahrumiyeti cezası var mı? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşındaydı? Aydemir Akbaş nereli ve dizi-filmleri neler? Zorlu Operasyon filmi nereden izlenir? Zorlu Operasyon (Extreme Job) konusu nedir, oyuncuları kimler? Kaya filmi nerede çekildi? Kaya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Alain Delon kimdir, öldü mü? Alain Delon kaç yaşındaydı, neden öldü? Gaziantep FK-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK-Samsunspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Antalyaspor maçı şifresiz mi? Başakşehir-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir-Alanyaspor maçı şifresiz mi? Kurt ve Aslan filmi nereden izlenir? Kurt ve Aslan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Pazar günü nöbetçi eczane kaça kadar açık? 18 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 18 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Resmi Gazete bugün (18 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı?
title