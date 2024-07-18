Üye Girişi
Haberler

PKK'nın işgali nedeniyle Yezidilerin kamplarının kapatılması kararı durduruldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki evlerine, terör örgütü PKK'nın işgali nedeniyle dönemeyen Yezidilerin kaldığı kampların kapatılması kararının durdurulduğu belirtildi. Sincar'dan terör örgütü DEAŞ'ın Ağustos 2014'teki saldırısı sonrası kaçarak Duhok'taki kamplara sığınan Yezidiler, bir başka terör örgütü olan PKK'nın ilçedeki işgali nedeniyle yaklaşık 10 yıldır evlerinden uzakta yaşıyor.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki evlerine, terör örgütü PKK'nın işgali nedeniyle dönemeyen Yezidilerin kaldığı kampların kapatılması kararının durdurulduğu belirtildi.

Sincar'dan terör örgütü DEAŞ'ın Ağustos 2014'teki saldırısı sonrası kaçarak Duhok'taki kamplara sığınan Yezidiler, bir başka terör örgütü olan PKK'nın ilçedeki işgali nedeniyle yaklaşık 10 yıldır evlerinden uzakta yaşıyor.

Irak Göç ve Göçmen Bakanlığının daha önce aldığı 30 Temmuz 2024 tarihine kadar kampların kapatılması kararına rağmen, terör örgütü PKK'nın ilçedeki işgali ise evlerine dönmek isteyen Yezidileri yıllardır zorlu kamp hayatına mecbur bırakıyor.

Duhok Göç İdaresi, Afet ve Acil Durum Müdürü Pir Deyan Pir Cafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın kamplara ilişkin kararı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti ve Sincarlı Yezidilere danışmadan aldığını söyledi.

Kampların durumuna ilişkin Irak merkezi hükümeti ile daha uygun bir mekanizmanın bulunması için istişareler yapıldığını belirten Cafer, "Kamplar hala olduğu gibi duruyor ve bu karar durmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Cafer, bazı kişilerin daha önce Sincar'a döndüğü ancak terör örgütünün işgali altındaki ilçede yaşanan "güvenlik sorunu, işsizlik ve hizmet yetersizliği gibi sebeplerden dolayı kamplara geri döndüklerini" dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Duhok Musul Irak PKK Dünya Güncel Haberler

TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi

TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi

 Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

 Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın

Bakmadan Geçme

BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?
Köyler arasındaki dava sonuçlandı! 2 şehrin sınırı değişti

Köyler arasındaki dava sonuçlandı! 2 şehrin sınırı değişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title