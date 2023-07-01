PKK'lı teröristlerle çatışmada yaralanan asker gazilik hakkı istiyor

SİİRT'in Eruh ilçesinde 34 yıl önce vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada terhisine yaklaşık 20 gün kala başından yaralanan, Erzurumlu Mensur Ögün (55) gazilik hakkının verilmesini istiyor. Yaralandıktan sonra 2 ay hava değişimi verilip, birçok ameliyat olan Ögün'ün, iddiaya göre, yapılan bir hata ile birliğine teslim olduğu ve askerliğini tamamladığı kayıtlara geçti. Kendisine 'gazilik' unvanı verilecek diye beklerken yaptığı müracaatta 'Zaman aşımına uğradınız' denilen Ögün, avukatı aracılığı ile haziran ayında Ankara 11'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Erzurumlu Mensur Ögün, Siirt'in Eruh ilçesinde piyade komando er olarak vatani görevini yaparken 1989 yılının 8 Temmuz günü PKK'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada başından yaralandı. Kurşunun delip geçmesi ile başının arkası patlayan Mensur Ögün arkadaşları tarafından çatışma bölgesinden alınarak Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen ve uzun bir süre tedavi gören Ögün'e 2 ay hava değişimi verildi. Tezkeresine 20 gün kaldığı için birliğine geri dönmeyen Ögün için kayıtlara yanlışlıkla birliğine geri döndüğü ve vatani görevini tamamlayarak tezkere almış olarak geçildi. Diyarbakır'daki askeri hastaneden sonra Erzurum'daki askeri hastanede ameliyatla kaburgasından parça alınarak kafasına konulan Mensur Ögün, sağlık sorunları ile ilgilenirken gazilik unvanı verilmesini bekledi. Birkaç müracaatta bulunan Ögün'e askerliğini tamamladığı ve bu konu için zaman aşımı olduğu söylendi. Aldığı bu haberle tüm umutlarını yitiren Mensur Ögün'e, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül sahip çıktı. Gazilikte zaman aşımı olmadığını söyleyen Akgül, birçok gazinin 20-30 yıl sonra bu unvanı aldığını belirterek öncekiler gibi hukuk mücadelesi başlattıklarını söyledi.

"Derneğimizi Erzurum'da 2006 yılında kurduk. 180'i terörle mücadele olmak üzere toplam 350 üyemiz bulunmakta. Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaatımız sonucu aradan 34 yıl geçtiği için reddedildi. Bu kez Ankara 11'inci İdare Mahkemesi'nde dava açtık. Derneğe üye 60'a yakın gazimizin hakkını bu şekilde aldık. Mensur Ögün'ün de hakkını alacağımıza inanıyorum. Türkiye'de bu hakları iade edilen binlerce insan var. Mensur Ögün sakatlanmış bir şekilde ayrılarak o bize vatan borcunu ödemiş. Devletimizin ona gazilik haklarını vefa borcu olarak vermesi gerekiyor. Bu hakların kendisine hukuk mücadelesi ile değil hediye edilmesi lazım. Bunu gündem getirmek bile içler acısı bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini ve inceliğini çok iyi biliyoruz. O nedenle yıl sonu gelmeden sorunun çözüleceğini umut ediyoruz."