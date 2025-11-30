Haberler

Pitbull dehşeti! İki küçük kardeş ölümden döndü

Pitbull dehşeti! İki küçük kardeş ölümden döndü
Güncelleme:
Ankara Etimesgut'ta pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesinin 1.5 ve 5 yaşındaki çocukları, karşı komşunun pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Çocukların yüz ve göğüs bölgesinde yaralanmalar meydana gelirken, aile köpeğin sahibinin ceza almasını talep etti.

  • 1,5 ve 5 yaşındaki iki kardeş, Etimesgut ilçesinde bir apartmanda pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
  • Çocuklar yüz ve göğüs bölgesinden yaralandı ve Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
  • Çocukların hayati tehlikeleri bulunmuyor ve yoğun bakımda gözetim altında tutuluyorlar.

Başkentte ikamet ettikleri apartmanda pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 ve 5 yaşındaki iki kardeş hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut ilçesinde bir apartmanda ikamet eden Öztürk ailesi, ikindi saatlerinde pazar alışverişini tamamlayarak evlerine döndü.

İKİ KÜÇÜK KARDEŞ PİTBULL SALDIRISINA UĞRADI

Çocuklarıyla birlikte asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkan anne Belkız Öztürk, bu esnada karşı komşusunun beslediği pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Köpek, 1,5 yaşındaki Efe Öztürk ile 5 yaşındaki ablası Doğa Öztürk'e saldırdı. Yüz ve göğüs bölgesinden yaralanan çocuklar ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda gözetim altında tutulan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

"GÖRDÜĞÜM ZAMAN NEFES ALAMADIM"

Olayı anlatan baba Adem Öztürk, pazardan döndüklerinde eşi ve çocuklarının asansörle yukarı çıktıkları sırada karşı komşularının beslediği pitbull cinsi köpeğin içeriden çıkıp direkt çocuklarının üstüne saldırmaya başladığını söyledi.

Köpeğin, 5 yaşındaki kızının göğsüne ve 1,5 yaşındaki oğlunun yüzüne saldırdığını belirten Öztürk, "Yani ben gördüğüm zaman ağlıyorum artık, nefes alamıyorum." diye konuştu.

"BUNLAR CEZA ALMASALAR BEN O ÇOCUĞUN YÜZÜNE BAKMAYACAĞIM"

Baba Öztürk, apartman sakinlerinin daha önce söz konusu köpek için şikayette bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Bunlara bir an önce müdahale etmeliler. Apartmanda kaç kişi şikayetçi oldu ama hiçbir şey yapamadılar. Artık ben bunların ceza almalarını istiyorum. Yoksa bu saatten sonra 1,5 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakamam. Bunlar ceza almasalar ben o çocuğun yüzüne bakamayacağım.

Lütfen sesimi duyun, ben başka bir şey istemiyorum. Şimdi hastanedeyiz, tedavisini yapacaklar inşallah. Şu an işte yüzü açık duruyor. Yani bakamıyorum bile yüzüne." Köpeğin büyük bir pitbull cinsi köpek olduğunu belirten Öztürk, sahibinin ceza almasını istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
