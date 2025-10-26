Pırıl'ın İkinci Filmi 'Pırıl: Saklı Robotlar' Sinemalarda

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Pırıl'ın ikinci filmi "Pırıl: Saklı Robotlar", 29 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Matematiğin yalnızca sayılardan ibaret olmadığını, düşünceyi ve keşfi besleyen evrensel bir değer olduğunu öne çıkaran filmin gala gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, galada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TRT ortak yapımı bir filmi daha izleyiciyle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Pırıl bu sefer ikinci macerasıyla arkadaşlarıyla beraber karşımızda olacak. Tüm sinemaseverleri sinema salonlarına bekliyoruz." dedi.

İlk filmin sayıların kaybolmasıyla başlayan bir macera ile izleyici karşısına çıktığına işaret eden Güven, şunları kaydetti:

"Şimdi yine matematik ve yapay zeka konulu bambaşka bir macera çocukları bekliyor. TRT ortak yapım animasyon çizgi filmler, Türkiye'de ve dünyadaki tüm sinemalarda var olmaya, tüm çocuklarımızı pedagojik olarak uygun, maceralı ve heyecanlı içeriklerle buluşturmaya devam ediyor. Pırıl'ın ikinci filminin de büyük başarıya ulaşacağını ümit ediyoruz."

"Harezmi gibi matematikçileri ziyaret ediyorlar"

Yapımcı Ali Sacihan, "Pırıl'ın ikinci macerası, matematiğin sadece sayılardan oluşmadığını, düşüncenin de bir matematik olduğunu işliyor. Zamanda yolculuk yaparak, dünyaca tanınan Harezmi gibi matematikçileri ziyaret ederek güzel bir maceraya çıkıyorlar, herkesi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Dağıtımcı Ferhat Aslan ise TRT'nin çocuklara örnek içerikler üretmeye devam ettiğine söyleyerek, "Biz de global bir marka olarak burada olmaktan çok mutluyuz. Pırıl da TRT'nin en büyük içeriklerinden birisi olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından galaya gelen davetliler animasyondaki karakterlerin maskotlarıyla fotoğraf çektirdi.

Pırıl ve arkadaşları zamanda yolculuğa çıkıyor

İlk filmiyle gişede başarı yakalayan Pırıl'ın yeni filmi "Pırıl: Saklı Robotlar", arkadaşlarıyla yeni bir yolculuğa çıkan Pırıl'ın, matematiği keyifli bir serüvene dönüştürmesini konu alıyor.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Bambaşka bir serüvenin peşine düşen Pırıl ve arkadaşları robotların ardındaki sırrı çözmek ve yapay zekanın tehlikeli planlarını durdurmak için matematiğin altın çağlarına doğru zaman yolculuğuna çıkıyor. Antik Mısır'dan Antik Yunan ve İslam Uygarlığına uzanan bu macerada kahramanlar, Efes'ten Bağdat'taki Bilgelik Evi'ne ve İskenderiye Kütüphanesi'ne kadar birçok tarihi mekanda ipuçlarını birleştirerek gizemi çözmeye çalışıyor."