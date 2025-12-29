Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Yağlı Tohumlar ve Tarım Satış Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur toplantısında, vatandaşların güvenlik talepleri dinlendi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Yağlı Tohumlar ve Tarım Satış Kooperatifini ziyaret etti.

Özderin, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Nesimi Yıldırım ile Kooperatif Başkanı Salih Köse ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi alan Özderin, yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Huzur toplantısı gerçekleştirildi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce huzur toplantısı düzenlendi.

Kocahıdır Mahallesi'ndeki bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bölükbaşı, kamu kurumlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bölükbaşı, toplantıda vatandaşların güvenlik konusundaki talep ve beklentileri ile yaşanan sorunları dinledi.

Diğer kurum yetkilileri de kendi sorumluluk alanlarına ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı.

Programda vatandaşların talepleri alındı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Türkiye ile Ermenistan karşılıklı olarak vize kolaylaştırma kararı aldı

Ankara'dan tarihi adım! Komşu ile vizeleri kolaylaştırma kararı alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sunucu Okan Karacan GAİN Medya soruşturmasında itirafçı oldu: Çantada 300 bin lira aldım

Ünlü sunucu GAİN Medya soruşturmasında itirafçı oldu
Aleksandar Stanojevic Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'e geri döndü! İşte Karagümrük'ün yeni hocası
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Sunucu Okan Karacan GAİN Medya soruşturmasında itirafçı oldu: Çantada 300 bin lira aldım

Ünlü sunucu GAİN Medya soruşturmasında itirafçı oldu
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap