Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Yağlı Tohumlar ve Tarım Satış Kooperatifini ziyaret etti.

Özderin, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Nesimi Yıldırım ile Kooperatif Başkanı Salih Köse ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi alan Özderin, yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Huzur toplantısı gerçekleştirildi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce huzur toplantısı düzenlendi.

Kocahıdır Mahallesi'ndeki bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Bölükbaşı, kamu kurumlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bölükbaşı, toplantıda vatandaşların güvenlik konusundaki talep ve beklentileri ile yaşanan sorunları dinledi.

Diğer kurum yetkilileri de kendi sorumluluk alanlarına ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı.

Programda vatandaşların talepleri alındı.