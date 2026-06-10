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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
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Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü ile Koloğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek fiziki durumu inceledi, öğretmenlerin isteklerini dinledi ve 'Bir Kitap Bir Dünya Projesi' kapsamında öğrencilerle kitap okudu. Ayrıca Lüleburgaz'da sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Özderin, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile birlikte Koloğlu İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette okulun fiziki durumunu inceleyen Özderin, öğretmenlerle bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Özderin daha sonra "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında 4'üncü sınıf öğrencileriyle yaklaşık 40 dakika kitap okudu.

İlaçlama çalışması

Lüleburgaz'da sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri haşere ve sinek popülasyonunu önlemek amacıyla ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Ekipler, kentte özellikle larva, uçkun ve sivrisinek gibi zararlıların üreyebileceği su birikintilerini ilaçladı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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