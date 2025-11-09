Haberler

Pınarhisar Kaymakamı Özderin Aile Ziyaretlerine Devam Ediyor

Güncelleme:
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, 2025 Aile Yılı kapsamında Ataköy'de yaşlı çiftleri ziyaret ederek, onların isteklerini dinledi ve sağlıklı bir yaşam dileğinde bulundu. Ayrıca, Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, 2025 Aile Yılı kapsamında Ataköy'de Ümmühan ve Zekeriya Yavaş ile Gönül ve Ümid Karan çiftlerini evlerinde ziyaret etti.

Yaşlı çiftlerle bir süre sohbet eden Özderin, çiftlerin isteklerini dinledi.

Çiftlere sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Özderin, her fırsatta aile ziyaretleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

Pınarhisar'da yol yapım çalışması sürüyor

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dere Mahallesi'nde yeni yol açma çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay çalışmaları takip ederek, ekiplerden bilgi aldı.

Talay, Pınarhisar'ın her geçen gün gelişip büyüdüğünü belirtti.

Dere Mahallesi siteler bölgesinde konutların arttığını ifade eden Talay, ulaşım ağını da genişletme ihtiyacının ortaya çıktığını söyledi.

Ekiplerin imarlı alanlarda yeni yollar açtığını aktaran Talay, "Yeni ulaşım ağı ve yol düzenleme çalışmalarıyla bölgemizin yaşam kalitesini artırıyor, modern ve güvenli ulaşım imkanlarını vatandaşlarımızla buluşturuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
