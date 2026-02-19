Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek derslikleri gezdi ve kursiyerlerle sohbet etti. Meslek edindirme kursları ve öğrencilere TEKNOFEST yarışmaları hakkında bilgiler verildi.
Meslek edindirme kurslarına önem verdiklerini belirten Özderin, kurs sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.
Öğrenciler TEKNOFEST yarışmaları hakkında bilgilendirildi
Vize ilçesinde öğrenciler TEKNOFEST yarışmaları hakkında bilgilendirildi.
Kırklareli Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Şimşek ve beraberindeki heyet, Milli Eğitim Bakanlığı ile T3 Vakfı iş birliği kapsamında TEKNOFEST yarışmalarına yönelik bilgilendirme ziyaretlerinde bulundu.
Vize Namık Kemal Ortaokulunda gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilere TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalar tanıtıldı.