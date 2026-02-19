Haberler

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek derslikleri gezdi ve kursiyerlerle sohbet etti. Meslek edindirme kursları ve öğrencilere TEKNOFEST yarışmaları hakkında bilgiler verildi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti.

Özderin, Halk Eğitimi Merkezinde derslikleri gezerek, kursiyerlerle sohbet etti.

Meslek edindirme kurslarına önem verdiklerini belirten Özderin, kurs sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Öğrenciler TEKNOFEST yarışmaları hakkında bilgilendirildi

Vize ilçesinde öğrenciler TEKNOFEST yarışmaları hakkında bilgilendirildi.

Kırklareli Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Şimşek ve beraberindeki heyet, Milli Eğitim Bakanlığı ile T3 Vakfı iş birliği kapsamında TEKNOFEST yarışmalarına yönelik bilgilendirme ziyaretlerinde bulundu.

Vize Namık Kemal Ortaokulunda gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilere TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalar tanıtıldı.

