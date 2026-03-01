Haberler

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, ilçedeki aileleri ziyaret edip isteklerini dinledi. Ayrıca, Pınarhisar Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla kadınlar için Edirne gezisi düzenlendi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, aile ziyaretlerine devam ediyor.

Özderin, ilçede yaşamını sürdüren 3 aileyi evinde ziyaret etti.

Aile bireyleriyle sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

Pınarhisarlı kadınlar Edirne'yi gezdi

Pınarhisar Belediyesince Edirne gezisi düzenlendi.

Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ramazan ayı dolayısıyla kadınlara yönelik düzenlenen gezide, Edirne'nin tarihi cami ve çarşıları gezdirildi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, her yıl ramazan ayında gezi programları tertiplediklerini belirtti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 5 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin Çeşmekolu ve Hamitabat, kent merkezine bağlı Karahamza, Çeşmeköy ve Çayırlı köylerine 3 Mart Salı bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Çeşmekolu ve Hamitabat köylerinde 09.00-11.00, Karahamza ve Çayırlı'da 09.00-17.00, Çeşmeköy'de ise 09.45-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
