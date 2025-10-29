Pınarhisar'da TOKİ Camisi'nin Yapımı Devam Ediyor
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, TOKİ Camisi'ndeki çalışmaları inceledi ve caminin en kısa sürede ibadete açılacağını belirtti. Ayrıca, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Sosyal Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti.
Camiyi gezen Özderin, çalışmalar hakkında İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'dan bilgi aldı.
Özderin, caminin en kısa sürede tamamlanarak ibadete açılacağını belirtti.
Kaymakam Yıldız'dan SODAM'a ziyaret
Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Sosyal Dayanışma Merkezi'ni (SODAM) ziyaret etti.
Yıldız, ziyarette merkez çalışmaları hakkında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Alparslan Akçakavak'tan bilgi aldı.
Bir süre kursiyerlerle sohbet eden Yıldız, daha sonra kursiyerler tarafından yapılan çalışmaları inceledi.
