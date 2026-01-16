Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınarhisar ilçesinde 14 dönüm alan üzerine inşa edilen 110 tır kapasiteli tır parkı için çalışmalar sürüyor. Kaymakam Enver Özderin, proje alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Pınarhisar ilçesinde tır parkı yapım çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, tır parkı alanında çalışmaları takip ederek incelemede bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Çalık ve Pınarhisar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adem Özbinek ile alanı gezen Özderin, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Özderin, 14 dönüm alan üzerine inşa edilen parkın 110 tır kapasiteli olacağını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz, başarılı öğrenci tebrik etti

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, "En iyi Cümle ve Afiş Yarışması"nda birinci olan öğrenciyle bir araya geldi.

Altınöz, "Dilimizin Zenginlikleri" Projesi kapsamında okullar arası gerçekleştirilen yarışmada il birinci olan Vize Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Defne Turna ve öğretmenlerini makamında kabul etti.

Yarışmadaki başarısından dolayı Turna'yı tebrik eden Altınöz, öğrenciye hediye verdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi düzenlendi

Vize ilçesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi gerçekleştirildi.

Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ve ilçede görevli öğretmenler katıldı.

Kırklareli Ziya Gökalp İlkokulu sınıf öğretmeni Maksut Temir tarafından verilen eğitimde, öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi

ABD ülkeyi satın almak için ilk adımı attı, AB'den sert tepki geldi
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

Kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi

Ufuk Özkan'dan kötü haber! Ağabeyi "Maalesef" diyerek duyurdu
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor

Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor