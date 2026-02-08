Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınarhisar'da düzenlenen 'Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kıldırıldı ve vatandaşlara çorba ikram edildi. Ayrıca, Vize'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi.

Pınarhisar'da "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.

Kurtuluş Camisi'nde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edilerek tesbihat yapıldı.

Etkinlikte, vatandaşlara çorba ikram edildi.

İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

Vize'de İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi.

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.

Yarışmada, Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Emin Eymen Akış birinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrenciyi tebrik ederek ödülünü takdim etti.

Su ürünleri satış işletmeleri denetlendi

Kırklareli'nde perakende su ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, balıkların muhafaza edildiği soğuk hava depoları ve saklama koşulları incelendi.

Denetimlerde, satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boyları ile satış noktalarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

-KLÜ Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak başkanlığında, Kayalı Kampüsü Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, akademik ve idari faaliyetler görüşüldü.

Toplantıda, eğitim öğretim süreçlerinin niteliğinin artırılması, akademik başarıların güçlendirilmesi ve kurumsal gelişimi destekleyecek çalışmalar ile projeler değerlendirildi.

Ak, toplantıda, üniversitenin her geçen süreçte gelişip büyüdüğünü belirterek, akademik başarıların da arttığını söyledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi

FBI raporunda gizli kaynak konuştu! Epstein aslında...
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol