Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, 'Bir Kitap Bir Dünya Projesi' kapsamında Kaynarca İlkokulunu ziyaret etti ve öğrencilerle kitap okudu. Ayrıca Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yapımı süren anaokulunu denetledi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında öğrencilerle kitap okudu.

Özderin, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile Kaynarca İlkokulunu ziyaret etti.

Ziyarette öğretmenlerle bir araya gelen Özderin, istekleri dinledi.

Özderin daha sonra öğrencilerle yaklaşık 40 dakika kitap okudu.

Belediye Başkanı Özalp, incelemede bulundu

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yapımı devam eden anaokulu binasında incelemede bulundu.

Özalp, Evren Mahallesi'ndeki 8 derslikli Hatice İsmail Adıgüzel Anaokulu binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Okulun gelecek yıl eğitim-öğretim faaliyetine alınacağını ifade eden Özalp, okulun yapımında emeği geçen hayırsever aileye teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyaretleri

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Akdemir, Arife Bekir Uğurlu İlkokulunu ziyarette bulunarak, okul yöneticilerinden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette okulun fiziki durumunu inceleyen Akdemir, öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

Akdemir, devam eden projeler, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin öğretmenlerle değerlendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade

CHP'li başkanın kızından taciz davasının seyrini değiştirecek ifade
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Hareketlerini gören herkesin yorumu aynı: Babasının kopyası

Salondakiler Trump'tan çok onu izledi! Yorumlar ise hep aynı
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler

İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?

Basın toplantısında söyledikleri Galatasaray taraftarını çıldırttı
Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Milyonların tanıdığı isimden olay paylaşım!