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Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında Pınarhisar’da düzenlenen muhtarlar toplantısında yatırımlar ve orman yangını önlemleri görüşüldü. Ayrıca belediyenin 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında yeni doğan bebek ailelerine hediye paketi verildi.

Pınarhisar Kaymakamlığınca Muhtarlar Toplantısı düzenlendi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Özgen, Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Tanrıseven, toplantıda, muhtarlardan köy ve mahallelerde devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda, orman yangınlarına karşı alınan önlemler de görüşüldü.

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Pınarhisar Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor.

Proje kapsamında belediye personeli yeni dünyaya gelen bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde aileler sohbet eden personel, belediye meclisi kararıyla hazırlatılan yeni doğan hediye paketini ailelere takdim etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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