Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 23. Pınarbaşı Kanyon ve Doğa Sporları Festivali başladı.

Pınarbaşı Belediyesince düzenlenen festivalin ilk gününde ip tırmanışı ve ip inişi eğitimleri yapıldı.

2 Ağustos'a kadar devam edecek festival kapsamında bisiklet yarışları, kanyon sporları, doğa yürüyüşleri, konserler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA