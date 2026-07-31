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Pınarbaşı Kanyon ve Doğa Sporları Festivali başladı

Pınarbaşı Kanyon ve Doğa Sporları Festivali başladı
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 23. Pınarbaşı Kanyon ve Doğa Sporları Festivali başladı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 23. Pınarbaşı Kanyon ve Doğa Sporları Festivali başladı.

Pınarbaşı Belediyesince düzenlenen festivalin ilk gününde ip tırmanışı ve ip inişi eğitimleri yapıldı.

2 Ağustos'a kadar devam edecek festival kapsamında bisiklet yarışları, kanyon sporları, doğa yürüyüşleri, konserler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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