Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın Büyükçekmece'deki evinde taziye ziyaretleri sürüyor

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın Büyükçekmece'deki evinde taziye ziyaretleri devam ediyor.

Şehidin Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan evi bayraklarla donatıldı.

Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, komutanlar ve ziyaretçiler, 1 çocuk babası 41 yaşındaki Korkmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin dayısı Aydın Devrim yeğeni ile en son pazar günü konuştuğunu söyledi.

Devrim, "Oğlunun doğum günüydü. Dayıcım diye açardı hep telefonu. Vatanını milletini seven biriydi. Yeni yarbaydı, vatanımız sağ olsun. Diğer ailelere de sabır diliyorum." diye konuştu.

Çok üzgün olduklarını ifade eden aile yakını Turgut Özdemir ise "Maalesef elim bir kazada kaybettik. En son bir düğünümüz vardı, ardından bir cenaze vardı o zaman görüşmüştük. Ailesine 'Cuma günü geleceğim' diyor. Kargo uçağı pilotuydu." dedi.