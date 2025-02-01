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ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin Philadelphia kentinde bir ambulans uçağın alışveriş merkezi yakınlarına düşmesi sonucu 6 Meksika vatandaşı hayatını kaybetti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde 6 kişinin bulunduğu ambulans uçak bir alışveriş merkezi yakınına düştü. Uçaktakilerin tamamı hayatını kaybetti.

ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

AMBULANS UÇAK DÜŞTÜ: 6 ÖLÜ

NBC News'in haberine göre, Jet Rescue Air Ambulance şirketine ait ambulans uçak Philadelphia'daki bir alışveriş merkezi yakınına düştü. Şirketten yapılan açıklamada, uçakta 4 kişilik mürettebat, tedavi için ABD'ye gelen ve evine dönmekte olan bir çocuk ve annesi olmak üzere toplam 6 kişinin bulunduğu belirtilerek, "Endişemiz hastanın ailesi, personelimiz, onların aileleri ve uçağın düştüğü bölgede yaralanmış olabilecek diğer mağdurlar içindir." denildi.

ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Sosyal medyada paylaşılan videolarda kazanın yaşandığı bölgede yangın olduğu ve dumanların yükseldiği görüldü. BBC'nin haberine göre, Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker'ın ofisinden yapılan açıklamada, uçağın havada "yalnızca bir dakika" kaldıktan sonra düştüğüne işaret edilerek, "Uçağın düştüğü yerde birçok kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

ÖLENLER MEKSİKA VATANDAŞI

Açıklamada, yaralıların tedavi için çevre hastanelerine götürüldüğü aktarılarak, kazadan kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi. Meksika Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, uçaktaki 6 kişinin de Meksika vatandaşı olduğu kaydedildi. Açıklamada, Meksika konsolosluğunun uçakta bulunanların yakınlarına destek vermeye hazır olduğu dile getirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, kazanın "çok üzücü" olduğunu belirterek, olaya müdahale edildiğini ifade etti.

ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

YOLCU UÇAĞI İLE ASKERİ HELİKOPTER ÇARPIŞMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde başkent Washington'da yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpıştığı kaza 15 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk yurtiçi ticari uçak kazası olarak tarihe geçmişti.

ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

Gazze bu görüntünün bin katını her saat her dakika yaşadı

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Haber YorumlarıSmgoll Sim:

Şu paraya kıyında adam gibi bir medya oynatıcı yerleştirin şu sitenize. ne telefonda ne de pc de işe yaramaz bir oynatıcı. Yıl 2025

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