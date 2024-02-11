Mehmet ALA / TÜRKİYE genelinde Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 'O'nu Oku, O'nu Yaşa Siyer' sınavı düzenlendi. 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen sınavda öğrenciler, Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Sınavın amacına dair konuşan İstanbul Peygamber Sevdalıları Vakfı Sözcüsü Adem Atlı, "Bizim amacımız Peygamber (S.A.V)'in toplum tarafından iyi bir şekilde okunması. İyi bir şekilde anlaşılması." dedi. 2012'den beri her yıl düzenlenen sınavda dereceye giren öğrencilere Umre ziyareti ödülü verilecek.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 'O'nu Oku, O'nu Yaşa Siyer' sınavı Türkiye genelinde düzenlendi. Bu yıl gerçekleşen sınava genelde yaklaşık 200 bin kişi katılırken İstanbul özelinde katılım 27 bin kişi oldu. 4 kategoriden oluşan sınavda, 1 ve 2'nci kategori ilköğretim 4'üncü ve 5'inci sınıfları, 2'nci kategori 6,7 ve 8'nci sınıfları, 3'ncü kategori lise öğrencilerini, 4'ncü kategori ise 70 yaşa kadar herkesi kapsıyor. 11 Şubat Pazar günü gerçekleşen sınav, 11.00'da başlayıp 12.30'da sona erdi. 1 ve 2. kategoride 60 soru, 3 ve 4. kategoride ise 75 soru yer aldı. Sınavda dereceye giren öğrencilere ödül olarak Umre ziyareti verilecek.

Sınava girecek öğrenciler heyecanlı olduklarını ifade ederken sınav sonrası konuşan 7. sınıf öğrencisi Amine Semra Özaslan sınavın çok iyi geçtiğini belirterek, "Çok iyi geçti. Soruların hepsini yaptım. Sorular orta seviyeydi. Bazı sorular biraz zordu bazı sorular çok kolaydı." dedi.

"İSTANBUL'DA YAKLAŞIK 27 BİN KİŞİ SINAVA BAŞVURDU"

İstanbul Peygamber Sevdalıları Vakfı Sözcüsü Adem Atlı, "Bizler peygamber sevdalıları olarak 2012'de beri her sen gittikçe katlanan bir sayıda bu sınavı gerçekleştiriyoruz. Bu sene de Türkiye genelinde gerçekleştirmiş olduğumuz bu sınava yaklaşık 200 bin kişi katıldı. Başvurunun en fazla olduğu ve sınavın en fazla gerçekleştirildiği il İstanbul. İstanbul'da ise yaklaşık 27 bin kişi bu sınava başvurdu. Bugün de bunun heyecanını yaşıyoruz. Elhamdülillah bunun gururunu yaşıyoruz. Bizim amacımız Peygamber (S.A.V)'in toplum tarafından iyi bir şekilde okunması. İyi bir şekilde anlaşılması. ve en nihayetinde kutlu mesajlarının bu topluma sirayet etmesidir. Bizim amacımız ve gayemiz budur." diye konuştu.

"KAYBEDENİ OLMAYAN BİR SINAV"

Atlı, "Öncelikle biz bu sınava, 'kaybedeni olmayan bir sınav' diyoruz. Bu sınava giren herkesin kazanacağını düşünüyoruz. Peygamber (S.A.V)'in hayatını öğrenen ve kendi hayatına sirayet eden bütün insanların bu sınavı kazandığını düşünüyoruz. Bunun yanında bizim Umre ödülümüz var. Yine bunun yanında telefon, tablet, bilgisayar, altın ve benzeri birçok ödül var. Sınavda 1. ve 2. Kategoride 60 soru olacak. Sınav süresi 90 dakika. 3 ve 4. Kategoride ise 75 soru olacak. Yine orada da 90 dakika süre olacak." dedi.

"SINAV İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

6. sınıf öğrencisi Hacer Gülderen Bardakçı, "Sınav için çok çalıştım. Kazanmak istiyorum. En çok Hz. Muhammed ile alakalı konulara çalıştım. Kabe, namaz, rekat konularına çok çalıştım. Çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

7. sınıf öğrencisi Elif Çetin ise "Sınav için çok heyecanlıyım. İnşallah kazanırım çok istiyorum kazanmak. İnşallah herkes de başarılı olur" dedi.

"ONDAN ÇOK BEN HEYECANLIYIM"

Veli Hüseyin Aydın, sınava giren çocuğu adına heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Özellikle de siyer ve İngilizcede çok başarılı. Siyer sınavına da kendisi tercih ettiği için biz de kararına saygı duyduk ve devam etmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Peygamber efendimizin ümmetine layık olabilecek bir birey yetiştirme telaşındayız anne baba olarak. Her anne babanın yapması geren bir şey aslında. Evvela iyi bir birey daha sonra iyi bir insan yetiştirmek. Siyerde de dediğim gibi iyi olduğu için inşallah daim olur. Ondan çok ben heyecanlıyım." diye konuştu.

Sınavdan çıkan 7. sınıf öğrencisi Amine Semra Özaslan "Çok iyi geçti. Hepsini yaptım. Sorular orta seviyeydi. Bazı sorular biraz zordu bazı sorular çok kolaydı. dedi.

Yetişkin kategorisinde sınava giren Sümeyra Saydan ise sınav sonrasında, "Güzel geçti. Dikkat etmemiz gereken hususlar öne çekilmişti sanki. Kronolojinin dışına çıkılmış işin ruhu verilmiş. O çok hoşuma gitti. Ben çok memnun kaldım. İlk defa giriyorum bundan sonra da denerim muhtemelen." şeklinde konuştu.