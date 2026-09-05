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Marmara'da Makine Arızası Yapan Petrol Yüklü Tanker Emniyete Alındı

Marmara'da Makine Arızası Yapan Petrol Yüklü Tanker Emniyete Alındı
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Rusya'dan Çin'e giden ve Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen Rus bayraklı Pioner 1 tankeri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı gemilerin müdahalesiyle yedeklenerek emniyete alındı. Tanker, Şevketiye Demir Sahası'na çekilerek demirletilecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'dan Çin'e seyir halindeyken Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan ham petrol yüklü Rusya bayraklı Pioner 1 isimli tankerin, yedeklenerek emniyete alındığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rusya'dan Çin'e seyir halinde olan, 243 metre boyunda ve 96 bin 544 ton ham petrol yüklü Rusya bayraklı Pioner 1 isimli tanker, Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenerek yardım talebinde bulunmuştur. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinesinde Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz ve Kurtarma-16 Römorkörümüz ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Nene Hatun, saat 22.30'da tankeri yedekleyerek emniyete almış olup Pioner 1, Şevketiye Demir Sahası'na çekilerek emniyetli şekilde demirletilecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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