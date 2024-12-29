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DEM Partili Pervin Buldan: Yılbaşından sonra siyasi partilerden randevu talep edeceğiz

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan yılbaşından sonra siyasi partilerden randevu talep ederek Öcalan'ın mesajlarını anlatacaklarını ve kısa süre sonra yeniden İmralı'ya gideceklerini belirtti. Teröristbaşının bu süreci büyük bir şans olarak gördüğünü kendilerine söylediğini aktaran Buldan "Bu şansı hepimizin değerlendirmesi lazım" dedi.

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, dün İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Buldan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, teröristbaşı Öcalan'ın mesajlarını anlatmak için yılbaşının hemen ardından siyasi partilerden randevu talep edeceklerini belirtti.

"BİZE MUHALEFETLE GÖRÜŞME SORUMLULUĞU YÜKLEDİ"

Sırrı Süreyya Önder ile birlikte siyasi partilere ziyaretlerde bulunacaklarını kaydeden Buldan, "Abdullah Öcalan bize de muhalefetle görüşme gibi bir sorumluluk yükledi. Biz de bunu yapacağız" dedi.

"YENİDEN İMRALI'YA GİDECEĞİZ"

Yapacakları görüşmelerin ve temasların ardından yeniden Sırrı Süreyya Önder ile İmralı'yı ziyaret edeceklerini söyleyen Buldan, "Ama tarih henüz belli değil. Takvime ilişkin çok net bir şey söyleyemem. Fakat en kısa süre içerisinde ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra gidilir diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"BU BİR ŞANS DİYOR"

Abdullah Öcalan ile üç saate yakın görüştüklerini anlatan Buldan, "Sağlığı ve morali iyi. Oldukça moralli gördük 10 yıl aradan sonra. En son 2015'te görmüştük. Aradan 10 yıl geçti, oldukça iyi gördüğümüzü söyleyebilirim. Kendisi de çok umutlu bu dönem açısından. 'Bu bir şans' diyor. Bu şansı hepimizin değerlendirmesi lazım" ifadelerini kullandı.

İŞTE TERÖRİSTBAŞIN 7 MADDELİK MESAJI

Dem Parti'nin İmralı görüşmesine ilişkin açıklamasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 7 maddeden oluşan mesajları yer aldı. İşte o açıklama; "İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi.

Ortadoğu ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur. Düşünceleri ve yaklaşımının genel çerçevesi aşağıdaki gibidir:

- Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

- Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir.Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

- Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki, dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

- Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

- Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

- Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

- Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir."

DEM Partili Pervin Buldan: Yılbaşından sonra siyasi partilerden randevu talep edeceğiz
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMehmet Kan:

Bu nursuzları gördüm mü iblis görmüş gibi oluyoz.

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Haber YorumlarıBayram Gokmen:

son Türk ölene kadar boldurtmeyecegiz aslaaa

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Haber YorumlarıTolga Babacan:

Bunlarin sözü on para etmez. Sari torbalara devam

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akp sosyal medya trollerini arttırmış anlaşılan her yerde troll ve özellikle buraya çok göndermişler troll maaşları 60-70 bin tl iyi kazanıyor o clar

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Yalnız silahlar teslim edilirse barış olur.Yoksa istedikleri kadar görüşsünler,gerisi hikaye

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Haber YorumlarıDoğrucu:

CHP GENE YAPTI YAPACAĞINO AH CHP AH ÖCALANLA GÖRÜŞMEYE HEYET GÖNDERDİN HE VATAB HAYİNİ PARTİSİ

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Haber YorumlarıErol Birol :

Önce akp ye sonra mhp ye gidin çünki bahçelinin imralıyla görüşmenizi akp istedi mhp sadece dile getirdi. Birdahaki seçimde üç parti seçime gider ondan öncede Anayasayı değiştirip Türklüğü 0rtadan kaldırırsınız. Zaten istediğinizde bu.

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