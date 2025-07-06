DEM Parti'nin İmralı görüşmesi sona erdi

DEM Parti'nin İmralı görüşmesi sona erdi
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Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti heyetinin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la İmralı Adası'nda yaptığı görüşme sona erdi. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmenin ardından yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni haftada kritik bir aşamaya geçilecek. Terör örgütü PKK, fesih kararının ardından Kuzey Irak'ta silah bırakacak.

HEYETTE 3 İSİM YER ALIYOR

Böylesi önemli bir süreçte DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gitti. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek olan heyette; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Erol yer aldı.

DEM Parti'nin İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 2.5 saat sürdü.

İMRALI'YA 6'NCI ZİYARET OLDU

DEM Parti bugünkü görüşmeyle beraber 6 defa İmralı Adası'nı ziyaret etti. Bu ziyaretler 28 Aralık 2024, 22 Ocak, 27 Şubat, 21 Nisan, 18 Mayıs ve 6 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEM HEYETİYLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hafta DEM Parti heyeti ile görüşecek. "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Partili isimlerle bir araya geleceğini ifade etmişti.

"SİLAH BIRAKMA KONUSUNUN DA TAKİPÇİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler silah bırakma konusunun da takipçisiyiz. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız süreci takip ediyor" demişti.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet DEMİR:

yapılan pazarlığı çok merak ediyorum. ne karşılığında silah bırakıldı. neden daha önce bırakılmadı.

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