Pervin Buldan'ın teşhir ettiği İYİ Partili vekile tehdit ve hakaret mesajları

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın yaptığı açıklama damga vurdu. Buldan, İYİ Parti milletvekilleriyle çıkan tartışmanın ardından dikkat çeken bir iddiada bulundu.

BULDAN, İYİ PARTİLİ VEKİLİ TEŞHİR ETTİ: BANA CİNSİYETÇİ MESAJ ATTI

Pervin Buldan oturuma verilen aranın ardından İYİ Parti sıralarına dönerek, "Sizin bir milletvekiliniz, Mehmet Mustafa Gürban, iki gün önce bana X üzerinden cinsiyetçi bir mesaj attı. Bunu da buradan teşhir ediyorum." dedi.

İYİ PARTİLİ VEKİLE TEHDİT MESAJLARI GELİYOR

Buldan'ın açıklamalarının yankıları sürerken, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'a hem şahsi cep telefonu numarası üzerinden hem de sosyal medya hesabından tehdit ve hakaret mesajları gelmeye başladı. Numaraların alan kodlarının yabancı ülkeden olması dikkat çekti. Gürban o mesajları paylaştı.

İşte o mesajlardan bazıları:







