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Personel, müşterilerin üzerine indirimli ürün fırlatmıştı! Markadan açıklama geldi

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Karaman'da bir alışveriş merkezinde indirimli ürünleri almak isteyenler izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdi. Mağaza çalışanı müşterilere indirimli ürünleri attı o anlarda bir kişi yerlerde sürüklendi. Gözlerin çevrildiği DeFacto'dan yapılan açıklamada ise "Ortaya çıkan olumsuz görüntülerden ötürü son derece üzgünüz. Müşteri memnuniyetini her şeyden önde tutan bir marka olarak, yaşanan olumsuzluğun bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz." denildi.

Karaman'da bir alışveriş merkezinde zincir şubesi bulunan giyim mağazasında, bazı ürünlerde indirim yapılacağı duyuruldu. Bunu duyanlar, kıyafet almak için alışveriş merkezine gitti.

Askılardaki ürünleri dışarı çıkaran çalışanlardan biri, kendilerini görüp kapı önüne gelen müşterilerin üzerine indirimli ürünleri attı. Ürünü önce almak isteyen müşteriler izdiham oluşturdu. Bir kadın yerlerde sürüklendi. Başka bir mağaza çalışanı, cep telefonu kamerasıyla o anları çekti ve sosyal medya hesabında paylaştı.

Bunu gören kadın bir müşteri tepki gösterdi ve o da yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti. Mağaza müdürü konu hakkında açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Yaşanan olayın tepki çekmesinin ardından söz konusu DeFacto'dan açıklama geldi. Metinde şu ifadeler yer aldı: "Karaman mağazamızda sunduğumuz kampanya sırasında ortaya çıkan olumsuz görüntülerden ötürü son derece üzgünüz. Müşteri memnuniyetini her şeyden önde tutan bir marka olarak, yaşanan olumsuzluğun bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. Tüm müşterilerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Personel, müşterilerin üzerine indirimli ürün fırlatmıştı! DeFacto'dan açıklama geldi

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Alışveriş Karaman Defacto Güncel Haberler

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