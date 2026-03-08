Ordu'da "İlk Orucum, İlk İftarım" etkinliği düzenlendi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde "İlk Orucum, İlk İftarım" etkinliğine katılan çocuklar ramazan ayının manevi atmosferini yaşadı.

Perşembe Belediyesince bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe aileleriyle birlikte katılan yaklaşık 300 çocuk iftarlarını açtı.

Daha sonra çocuklara yönelik Hacivat ve Karagöz oyunu ile çeşitli etkinlikler sahnelendi.

Etkinlik, dua edilmesi ve ilahi dinletisiyle son buldu.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, çocukların ilk oruç ve ilk iftarlarına şahitlik ettiklerini belirterek, "Ramazanda çocukların bereketli sofraları şenlendirmeleri bizleri ayrıca mutlu etti. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin." dedi.

Albayrak, konuşmasının ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi.