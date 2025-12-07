Haberler

Ordu'da festivalde 7 ton hamsi tüketildi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen 6. Hamsi Festivali'nde katılımcılara toplam 7 ton hamsi ikram edildi. Festivalde yöre sanatçılarının konserleri ve flyboard gösterileri de yer aldı.

Perşembe Belediyesi ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Kaymakamlığının desteğiyle 6. Hamsi Festivali organize edildi.

İlçe sahilinde ızgaralarda pişirilen 7 ton hamsi, katılımcılara dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe'nin, Türkiye'nin sayılı güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Ordu'da hamsi denince akla ilk Perşembe'nin geldiğini belirten Güler, festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini kaydetti.

Güler, ilçeye seyir terası kazandıracakları da sözlerine ekledi.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise festivale katılanlara 7 ton hamsi ikram edildiğini vurguladı.

Yöre sanatçılarının konser verdiği festivalde, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de denizde flyboard gösterisi yaptı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
