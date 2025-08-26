Perinthos Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tiyatro alanında sürüyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem başkanlığındaki kazılar devam ediyor.

Antik kentteki tiyatroda 55 kişilik ekiple yürütülen kazının yanı sıra alanda mimari belgeleme, jeofizik ve buluntu inceleme çalışmaları yapılıyor.

Prof. Dr. Erdem, antik kentte yürütülen çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında desteklendiğini söyledi.

Antik kentte iki farklı alanda kazı çalışmalarının sürdüğünü aktaran Erdem, "Buradaki tiyatro bilindiği gibi çok büyük bir alan, Trakya'nın bilinen en büyük tiyatrosu. Bizi burada zorlayan 6 metrelik bir dolgu oluşu. Bu dolgudan da önemli bulgular geliyor. Bir iskelet, bir Roma heykeli, küçük bir tanrıça Athena'ya adanmış küçük bir heykelcik." dedi.

Erdem, antik kentin çok önemli olduğunu ve kazı çalışmalarının 12 ay boyunca devam edeceğini dile getirdi.

Antik kentin başkent olmasından dolayı önemli yapılar ve yazıtların olabileceğini kaynaklardan bildiklerini ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Bu büyüklükteki bir antik kentin ortaya çıkarılması elbette yavaş yavaş olacak ama bölge turizmine ve bölgenin kültür hayatına çok önemli katkıları olacak. Bütün yapılar gömülü olduğu için bu biraz zaman alacak. Tarihi çok eskilere dayanan bir antik kent. Buranın Yunan, Roma ve Geç Antik Dönemi'ni çok iyi biliyorduk. Ancak bizim kazı sırasında bulduğumuz çok sayıda taş alet yerleşimin çok daha önceye ait olduğunu ispat etti. Bu tabakalara da ulaşmayı hedefliyoruz. Tiyatronun Roma döneminde çok önemli bir yapı olduğunu, 6. yüzyıldan sonra ise kapatıldığını biliyoruz."

Erdem, antik kentin gelecek yıllarda tarih meraklılarının uğrak yeri haline geleceğini belirtti.