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Pentagon: Yemen saldırılarında 153 sivil öldü

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Pentagon, 2025'te Yemen'deki Husi hedeflerine düzenlenen saldırılarda 153 sivilin öldüğünü, 243 sivilin yaralandığını açıkladı. Raporda, Ras Isa Limanı saldırısında 80 sivilin hayatını kaybettiği belirtilirken, HRW savaş suçu soruşturması çağrısı yaptı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) geçen yıl Yemen'deki Husi hedeflerine düzenlenen hava saldırılarında 153 sivilin hayatını kaybettiği, 243 sivilin yaralandığı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Pentagon, 2025 yılında Yemen'deki Husilere yapılan saldırılara dair Senato Silahlı Hizmetler Komitesine 12 sayfalık bir rapor sundu.

Raporda, Nisan 2025'te Yemen'de düzenlenen üç ayrı hava saldırısının ayrıntıları da yer aldı.

6 Nisan 2025'te başkent Sana'ya düzenlenen saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiği ve 17 Nisan 2025'te Ras Isa Limanı'na yönelik hava saldırısında 80 sivilin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen raporda, 28 Nisan 2025'te Saada ili yakınlarında yapılan saldırıda da 47 sivilin öldüğü kaydedildi.

Raporda, geçen yılki saldırılarda toplamda 153 sivilin hayatını kaybettiği ve 243 sivilin yaralandığı ifade edilerek, ABD ordusunun dahil olduğu 15 farklı saldırıya ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan raporda, ABD'nin Karayipler ve Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı şüphesi taşıyan teknelere düzenlediği operasyonlarda 1 Şubat itibarıyla sivil can kaybı olmadığı ifade edildi.

HRW'den soruşturma çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Ras Isa Limanı'na yapılan saldırının savaş suçu kapsamında soruşturulması gerektiği çağrısında bulundu.

Yemen'deki savaşla ilgili verileri toplayan bağımsız kuruluş Yemen Data Project ise ABD saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısını 238 olarak açıkladı.

Kaynak: AA
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