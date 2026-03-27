Wall Street Journal: Pentagon, Ortadoğu'ya 10.000 Piyade Daha Göndermeyi Değerlendiriyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın, Donald Trump'a diplomasi dışında askeri seçenekler sunmak amacıyla Ortadoğu'ya 10.000 kadar ilave kara birliği göndermeyi düşündüğü ifade edildi. Bu birliklerin, daha önce bölgeye gönderilmiş deniz piyadeleri ve paraşütçülere ek olacağı belirtildi.

WASHINGTON, 27 Mart (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'a diplomasi dışında daha fazla askeri seçenek sunmak amacıyla Ortadoğu'ya 10.000 kadar ilave kara birliği askeri göndermeyi değerlendirdiği bildirildi.

Wall Street Journal gazetesinin, Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı perşembe günkü haberinde muhtemelen piyade birlikleri ve zırhlı araçlardan oluşacak bu güçlerin, daha önce bölgeye sevk talimatı verilmiş olan yaklaşık 5.000 deniz piyadesi ve 82. Hava İndirme Tümeni'nde görevli binlerce paraşütçüye ek olarak gönderileceği belirtildi.

Birliklerin Ortadoğu'da tam olarak nereye konuşlandırılacağının belli olmadığı, ancak İran'a ve İran'ın önemli petrol ihracat merkezlerinden olan Hark Adası'na saldırı mesafesinde olmalarının beklendiği kaydedildi.

Haberde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly'nin, "Askerlerin konuşlandırılmasına ilişkin tüm duyurular Savunma Bakanlığı'ndan yapılacak. Daha önce de belirttiğimiz gibi, tüm askeri seçenekler her daim Başkan Trump'ın emrinde bulunmaktadır" ifadelerine de yer verildi.

Perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, iki taraf arasındaki görüşmelerin "çok iyi gittiğini" belirten Trump, İran'ın enerji tesislerine düzenlenmesi planlanan saldırıları 10 gün daha askıya alıp, 6 Nisan günü saat 20.00'ye kadar erteleyeceğini açıklamıştı.

New York Times gazetesinin haberinde ise, İran'ın Beyaz Saray'ın önerdiği 15 maddelik barış planını kamuoyuna açık şekilde reddettiği, ancak önümüzdeki günlerde Pakistan'da kimliği açıklanmayan ABD'li müzakerecilerle görüşmeyi değerlendirdiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua
