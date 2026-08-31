Peng Liyuan ve Kırgızistan First Lady'si Ulusal Tarih Müzesi'ni Ziyaret Etti

BİŞKEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in eşi Peng Liyuan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ile birlikte Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kırgızistan Ulusal Tarih Müzesi'ni ziyaret etti.

Önce kendileri onuruna düzenlenen karşılama gösterisini izleyen Peng ve Caparova, daha sonra Kırgızistan'ın geleneksel kültürüne ilişkin sergiyi birlikte gezdi.

Peng, sergideki kıyafetler, halılar ve diğer eşyalardaki zarif işçilik ve zengin renklerin, Kırgız halkının köklü el sanatlarını ve kendine özgü geleneklerini yansıttığını söyledi.

Çin'in de Kırgızistan'ın da geleneksel kültürün korunup yeni nesillere aktarılmasına büyük önem verdiğini belirten Peng, iki ülkenin, halklar arası ve kültürel etkileşimi genişletmeye ve halkları arasındaki bağları daha da güçlendirmeye devam etmesi temennisini dile getirdi.

İki tarafın ortaklaşa düzenlediği antik Çin medeniyetine ilişkin sanat sergisini ziyaret eden Peng ve Caparova, Kırgızistan'ın etnik kıyafetlerinin sergilendiği bir gösteriyi de izledi. Peng ve Caparova, etkinlikler sırasında, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi ve karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.

Ülkenin en üst düzeydeki müzesi olan Kırgızistan Ulusal Tarih Müzesi, Kırgız halkının tarihini ve kalkınmasını yansıtan eserlerden oluşan bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua